Maflin slit mot stjerna Selby i snooker-VM

Dermed må det ein heilt sensasjonell snuoperasjon til for at Noregs håp skal kunne ta seg vidare til åttedelsfinalen i VM-turneringa i Sheffield.

Selby har vunne VM tre gonger, og han spelte opp mot sitt beste på første dag av kampen mot Maflin onsdag. Engelskmannen starta best og tok tidleg ei 2-0-leiing.

Maflin skaffa seg ein kjempesjanse til å redusere i det tredje partiet, men bomma med eit avgjerande, vanskeleg støyt mot den rosa kula. Dermed kunne Selby senke to kuler og ta ein hårfin partisiger med 67–63.

Maflin såg svært oppgitt ut etter å ha tapt tredje parti på målstreken, men han slo likevel tilbake i det neste. Han opna med eit såkalla «break» på 91 poeng og reduserte dermed til 1–3.

Det vart Maflins einaste partisiger første dag. Selby vann dei fem siste. Det blir spelt best av 19, så Selby treng berre to til for å gå vidare.

