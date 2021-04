Milliard-Mourinho er ein dyr mann å bli kvitt

sport

Som regel får topptrenarar i fotball fullt betalt for attståande tid av kontrakten. Det gjer at sparkingar slår hardt inn på økonomien i klubbane.

Fleire engelske medium melder at Tottenham må ut med vel 215 millionar etter at portugisaren var Spurs-historie måndag.

Nettstaden The Sack Race som følgjer managerar og trenarar i britisk fotball svært nøye, har rekna saman og komme til 93,5 millionar pund. Det samsvarer med beløp store sportsaviser i Europa har operert med dei siste åra.

Det kan òg gongast med 11,6 for å få summen i norske kroner: 1.0846.00.000.

Mourinho måtte gi seg før tida òg i Chelsea (to gonger), Real Madrid og Manchester United før Spurs-sjef Daniel Levy drog i naudbremsen og kvitta seg med 58-åringen. På toppen av milliarden kjem truleg godt over det same i lønn medan han trena ulike klubbar.

Pep Guardiola (Manchester City) er den best betalte manageren i Premier League med cirka 230 millionar i årslønn. Jürgen Klopp (Liverpool) og Mourinho ligg truleg nærast med 174 millionar per sesong.

Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær blir som ein smågut å rekne med sine vel 90 millionar i årslønn.

