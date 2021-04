NFF glad for engelsk superliga-nei: – Dei har svekt posisjonen sin

sport

Svendsen har akkurat oppdatert seg på dei siste hendingane i saka, som tok fyr seint tysdag kveld då meldingane kom om at dei seks engelske klubbane trekte seg frå Super League-prosjektet.

– Eg trur dei som står bak, har undervurdert kraftig reaksjonane som ville komme og har komme. Alt frå fans, ligaforeiningar, klubbar, fotballforbund (Fifa og Uefa) har vore krystallklare. Også politiske styresmakter. Det har vore så kraftig. Det er veldig positivt at dei engelske klubbane har trekt tilbake deltakinga si, seier Svendsen til NTB onsdag morgon.

– Gjennom det som har skjedd, har dei svekt posisjonen sin om dette var forhandling. Fordi det er så eintydig motstand mot ein Super League at det vil ta lang tid før nokon vil prøve på ei tilsvarande løysing, seier han.

No meiner Svendsen at om Super League ikkje blir heilt skrota, vil han uansett ikkje vere like attraktiv.

– Utan engelske, tyske og franske topplag ser det litt skrøpeleg ut med superligaen. Då er det eit heilt anna utgangspunkt. Dette trur eg blir veldig krevjande og forhåpentleg betyr slutten på ideen. Men så vil nok trusselen om ein Super League liggje der heile tida, seier han.

(©NPK)