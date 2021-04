Prins William om superligafadesen: – Glad for at fansen har vorte høyrd

sport

I ei fråsegn på Twitter-kontoen til prinsen og kona hans, hertuginne Kate, uttaler han at han er «glad for at den samla stemma til fotballtilhengarane er blitt høyrd og lytta til».

– No er det veldig viktig at vi nyttar høvet til å sikre ei sunn framtid for idretten på alle nivå. Som president i FA er eg klar for å bidra i det arbeidet, seier prins William.

Tysdag kveld vart det kjent at dei seks engelske storklubbane som skulle vere med på å stifte utbrytarligaen Super League, har trekt seg frå prosjektet. Det skjedde etter massiv misnøye hos fans, spelarar og andre aktørar i fotballen.

(©NPK)