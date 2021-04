Tokyo-arrangøren utset avgjerd om tilskodarar

sport

Årsaka er ei ny smittebølgje i landet, sa leiaren av organisasjonskomiteen Seiko Hashimoto onsdag etter å ha lagt fram ein rapport for eit virtuelt IOC-styremøte.

Det var meininga å leggje fram ein plan for publikumstilgang innan utgangen av månaden, men det skjer truleg først i juni. Det betyr at billettkjøparar må vente veldig lenge på beskjed om dei får høve til å nytte billettane.

– Vi treng litt meir tid for å kunne vurdere dette riktig, sa Hashimoto.

Tilskodarar frå andre land vart bannlyst allereie i mars. Det er altså berre billettkjøparar busette i Japan som har håp om å få sjå OL-konkurransane ringside.

Fakkeltrøbbel

Det var 843 nye smittetilfelle i Tokyo onsdag, det høgaste talet på nesten tre månader. Styresmaktene vurderer å gjeninnføre unntakstilstand i hovudstaden.

Mange etappar av fakkelstafetten, som har gått føre seg sidan 25. mars, blir flytta bort frå offentlege gater og blir gjennomført på lukka område utan tilskodarar, avhengig av smittesituasjonen lokalt.

Vaksineprogrammet i Japan går sakte, og framleis er mindre enn 1 prosent av befolkninga vaksinert mot koronaviruset.

OL-motstand

Ei meiningsmåling utført for nyheitsbyrået Kyodo førre veke viste at 72 prosent av japanarar ønskjer at sommar-OL skal avlysast eller utsetjast. Berre 24 prosent går inn for at OL og Paralympics skal avviklast i år.

Førre veke vart det markert at det var 100 dagar til OL-elden skal tennast i Tokyo, og då sa John Coates, som er leiar av IOCs koordineringskommisjon at leikane «heilt sikkert» vil gjennomførast som planlagt med start 23. juli.

