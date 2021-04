Framleis OL-forbod mot utøvarprotestar på arena eller sigerspall

sport

Det betyr at utøvarar som til dømes kneler i protest mot rasisme før øvingane sine, kan bli straffa.

IOC-styret slutta seg på møtet tysdag til tilrådinga frå utøvarkomiteen etter ei omfattande spørjeundersøking der om lag 70 prosent av dei 3.500 utøvarane som svarte, ikkje ønskjer å sjå politiske markeringar på arena eller under seremoniar.

I oktober i fjor klare utøvarkomiteen i Norges idrettsforbund at han ikkje ønskjer å opne for politiske markeringar på sigerspallen eller under seremoniar.

Regel 50 i det olympiske sjarteret seier at inga form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillaten på olympiske arenaer. Mellom anna «Black Lives Matter»-markeringane mot rasisme førte til at IOC i fjor opna for at det kan bli lempa på regelen.

Konsultasjonsprosessen er no ferdig, og regelen består. IOC seier i ei fråsegn at dei ønskjer at utøvarar skal kunne nytte ytringsfridommen sin, men at det først og fremst bør skje utanfor den olympiske arenaen.

