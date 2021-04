Ishockey: Narvik tapte ankesak – rykkjer ned frå eliteserien

sport

Det melder TV 2 torsdag. Avgjerda i ankesaka kom ein snau månad etter at forbundsstyret lét vere å utvide eliteserien til tolv lag kommande sesong.

I praksis betyr det at Narvik rykkjer ned, medan Ringerike tek turen opp frå førstedivisjon.

Det skjer sjølv om 2020/21-sesongen aldri vart ferdigspelt på grunn av koronapandemien. Narvik hadde det svakaste poengsnittet og enda sist.

Brukte kjend advokat

Vedtaket vart gjort trass i at eit fleirtal i interesseorganisasjonen til klubbane, Norsk Topphockey, hadde gått inn for å auke talet på lag i eliteserien.

– Vi er veldig sjokkerte over at dei gjer det. Eg synest det er rart at hockeystyret går imot forslaget, sa Narviks dagleg leiar Cesilie Markussen til NTB førre månad.

Nordlandsklubben engasjerte Per Arne Flod som juridisk rådgivar i ankesaka. Han var ishockeypresident i åra 1992 til 1995.

– Narvik Hockey har vorte dømde ned etter eit vedtak i forbundet – på tvers av tilrådinga frå Norsk Topphockey og administrasjonen i ishockeyforbundet. Vi er vel det einaste landet i verda som har gjort det på denne måten. Det er besynderleg, sa Flod til VG for litt over tre veker sidan.

Går til svensk hockey?

Sjølv om alle lag rakk å spele minst 18 kampar før seriespelet vart avlyst, har Narvik peika på at ikkje alle spelte minst to kampar mot alle motstandarar.

Til dømes møtte nordlendingane storlaga Stavanger Oilers, Frisk Asker og Storhamar fire gonger, men fekk berre éin kamp mot botnrival Grüner.

Nyleg uttalte Narviks styreleiar Terje Feragen at klubben kan ende opp i svensk ishockey om anken ikkje vart teken til følgje.

– Det kan vere eit alternativ å gå inn i Sverige, ja. Vi vil ta opp det dersom vi får avslag, sia Feragen til nitten.no.

