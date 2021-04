Klart for 135.000 tilskodarar under Indianapolis 500

sport

Indianapolis Motor Speedway opplyste onsdag at ein i samråd med lokale helsestyresmakter har komme til at 40 prosent av tilskodarkapasiteten kan nyttast under løpet 30. mai.

Banen i Indianapolis er det største idrettsanlegget i verda, med fleire enn 250.000 sitjeplassar på tribunane og plass til nesten 400.000 menneske innanfor portane.

Talet på tilskodarar på billøpet vart fastsett etter at smitteverntiltak vart testa då Indianapolis arrangerte det prestisjetunge basketballsluttspelet for mannlege universitetslag i mars og april. Då vart det sleppt inn eit avgrensa tal tilskodarar. Til finalen 5. april var talet 8000.

Nyleg var det 47.218 tilskodarar på ein internkamp i amerikansk fotball ved Alabama-universitetet. Det er nesten 10.000 fleire enn Texas Rangers har hatt på heimekampane sine i baseball. I Australia har det vore over 50.000 på eit idrettsarrangement nyleg, men Indy 500 kjem til å slå alle rekordar noterte under pandemien.

Ville ha fulle tribunar

Roger Penske, som for to år sidan overtok som eigar av banen i Indianapolis, håpa på klarsignal for fulle tribunar, men sjølv om det ikkje skjer er det i indycarmiljøet stoltheit over talet som vil bli sleppt inn.

– Dette løpet og denne banen betyr så mykje for folk i bilsportsmiljøet, og vi føler eit ansvar for å verne ryet (til banen) og avvikle løpet, seier Mark Miles, som er dagleg leiar av Penskes firma.

– Vi er òg klare til å ta neste steg i å opne økonomien igjen. Mange her i byen lever av idrettsarrangement. Basketballturneringa var ein stor suksess, og dette er neste steg. Det blir truleg det største idrettsarrangementet i år.

Smitteverntiltak

Det blir ein stor operasjon. Det vil bli temperaturmåling ved inngangane, og ein vil tilby billetthaldarar og vaksinere seg gjennom heile mai månad. Munnbind blir påbode inne på området.

Tilskodarane skal plasserast med sosial distanse på tribunane.

Miles sa at 90 prosent av indycarførarane og teama deira allereie er vaksinerte, og han anslår at om lag 60 prosent av tilskodarane vil ha fått vaksine før løpet.

Dei som ikkje kan vise til at dei har fått vaksine, må i staden la seg teste for å få tilgang.

(©NPK)