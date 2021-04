Solskjær snakka med sinte United-fans som protesterte mot eigarane

sport

Fleire britiske medium, blant dei Manchester Evening News og Daily Mail, melder om supporter-protestane.

Aksjonen var retta mot dei omstridde eigarane av klubben. Den amerikanske Glazer-familien har styrt United sidan 2005.

Bilete i sosiale medium viser supporterar med store banner ved begge inngangane til treningsanlegget. Eitt av bannera ber teksten «Glazer out», medan eit anna lyder «Vi bestemmer når de spelar».

Andre bannertekstar viser til eigarmodellen det blir operert etter i tysk fotball, der medlemmene av klubben må eige minst 51 prosent av aksjane. Det gir fansen ein heilt annan innverknad enn i England.

Massiv kritikk

Ifølgje journalisten Samuel Luckhurst, som er United-sjefskribent i lokalavisa Manchester Evening News, rykte klubbleiinga på Old Trafford ut med uttale etter at protestane vart gjorde kjende.

Der kjem det fram at Ole Gunnar Solskjær og fleire andre skal ha komme fansen i møte.

«Rundt klokka 9 i dag tidleg skaffa ei gruppe personar seg tilgang til klubbens treningsanlegg. Manageren og andre snakka med dei. Bygningane er sikra, og gruppa har no forlate området», heiter det i uttalen.

Det har blåse orkan rundt Manchester United og resten av dei elleve toppklubbane som søndag lanserte planane sine om å gå saman i ein ny utbrytarliga. Etter to døgn med massiv kritikk gjorde United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool og Tottenham retrett og melde seg ut av prosjektet tysdag.

Onsdag følgde Milan, Inter og Atlético Madrid etter. Også Juventus har erkjent at superliga-prosjektet har minimale sjansar for å leve vidare.

Havari

Onsdag rykte United-eigar Joel Glazer ut med ei orsaking til fansen til klubben i eit ope brev publisert på nettsidene til klubben.

«I forsøket på å skape ein meir stabil situasjon for fotballen, viste vi ikkje tilstrekkeleg respekt for fotballtradisjonar, som opprykk, nedrykk og fotballpyramiden. Det beklagar vi», skreiv han.

«Dette er den største fotballklubben i verda, og vi ber utan atterhald om unnskyldning for uroa vi har påført de dei siste dagane. Det er viktig for oss å gjere opp for det», heitte det vidare.

United-eigarane skal ha vore sentrale i dei havarerte planane om den nye superligaen.

