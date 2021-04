Tsjajkovskij-konsert erstattar Russlands nasjonalsong i Tokyo-OL

sport

Det melde Russlands olympiske komité onsdag.

Russland er bannlyst frå å delta under eige namn, bruke nasjonssymbol eller sin eigen nasjonalsong under globale idrettsmeisterskapar dei næraste åra, inkludert OL. Det er straff for systematisk dopingjuks.

Russiske utøvarar som oppfyller strenge krav kan få konkurrere i leikane, men offisielt vil dei representere Russlands OL-komité (ROC), ikkje landet sitt.

ROC fekk foreslå musikken som skal spelast for eventuelle gullvinnarar, men IOC reserverte for seg retten til å godkjenne eller underkjenne forslaget. Tsjajkovskij-fragmentet, frå ein av musikkens mest kjende pianokonsertar, er no godkjent.

(©NPK)