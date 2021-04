Ventura og Hovland saman i parturnering: – Eg forventar fyrverkeri frå dei to

sport

– Dei kjem til vere med og kjempe om topplasseringane. Eg forventar fyrverkeri frå dei to og har trua, seier Per Haugsrud, som sjølv spelte på europatouren i ei årrekkje og som no kommenterer golf på Eurosport.

I turneringa skal duoen kjempe mot 79 andre par i det som er lagturneringa til PGA-touren i 2021-sesongen. Duoen er kvalifisert fordi Hovland er nummer seks på Fedexcup-lista, og han har valt Ventura, som er på PGA-touren, som makkeren sin.

Eurosport har forklart korleis turneringa går føre seg: I første og tredje runde spelar dei «fourball». Spelarane i duoen spelar med kvar sin ball akkurat som vanleg, og ein tel det lågaste resultatet den eine av dei har på kvart hol.

I andre og fjerde runde spelar dei «foursome», der den eine spelaren slår ut på utslag med oddetal (1,3,5), og den andre spelaren på utslag med partal (2,4,6). Etter at den eine har slått utslaget, slår dei derfrå annankvar gong på ballen, heilt til han er i holet.

– Vi kan forvente oss ei morosam og annleis veke der gutane våre er outsiderar til å vinne. Både Kristoffer og ikkje minst Viktor har vist at nivået er der. Så det gjeld å treffe for begge to over fire dagar. Det viktige blir å klare å spele dei individuelle spela sine som lag og utnytte styrkane til kvarandre, seier tidlegare proffspelar Marius Thorp.

Viktig for Ventura

– Sidan dette er eit høgst uvanleg speleformat på proffnivå, er det òg veldig vanskeleg å vite kva ein kan forvente av den norske duoen. Ein fordel som Ventura og Hovland har, er at dei tidlegare har representert Noreg i lag-EM, der det òg blir spelt foursome, seier tidlegare landslagsspelar i golf Joakim Mikkelsen.

Spesielt viktig er turneringa for Ventura. Han får no ein gyllen moglegheit til få ekstra rankingpoeng som han treng for å kunne halde fram med å spele på PGA-touren.

Og for Hovland sin del? Som Haugsrud seier:

– Hadde Hovland ringt og spurt alle dei fem beste i verda om dei ønskte spele på lag med han, trur eg alle ville sagt ja, utan å tvile. Viktor er draumepartnar i ei setting som dette, seier han.

Rahm og Morikawa med

Sjølv om det er fleire store kanonar som er med i turneringa, er det berre seks som er føre Hovland (15) på verdsrankinga. Ventura er nummer 248.

Høgast ranka av enkeltspelarar er Jon Rahm, som ligg på 3.-plass på verdsrankinga. Han spelar med Ryan Palmer (27 på verdsrankinga), og dei to blir fort å rekne med i toppen av turneringa.

Også duoen Collin Morikawa og Matthew Wolff kan ein rekne med. Morikawa er nummer fire på verdsrankinga, medan Wolff (26 på verdsrankinga) er tidlegare klassekamerat med Hovland og Ventura frå tida på college i Oklahoma.

I tillegg er det verd å nemne Xander Schauffele (5 på rankinga) og Patrick Cantlay (10), og dessutan Hovland og Ventura.

– Eg vil nok ikkje setje dei som favorittar, men som outsiderar. Får dei ting til å flyte, er dei utan tvil gode nok til å vinne, seier Thorp.

Mikkelsen seier:

– Eg trur ikkje nødvendigvis vi skal ha altfor store forventningar, mykje skal klaffe om dei skal vinne. Men dei kjenner jo kvarandre godt, så om dei kjem inn i flyten, kan alt skje. Det skal i alle fall bli veldig moro å følgje!

Duoen slår ut 15.18 torsdag.

