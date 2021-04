Dortmund-trenaren trur det kan losne for Haaland i nøkkelkamp

sport

Dortmund møter Wolfsburg på bortebane og bør vinne for å ha sjanse til å spele seg inn blant dei fire øvste plassane på serietabellen.

I midtveka brann Haaland eit straffespark og fleire store sjansar i 2-0-sigeren over Union Berlin. Nordmannen har skåra uvanleg få mål den siste månaden, men trenar Terzic er ikkje bekymra.

– Erling var naturlegvis ikkje så nøgd med at han ikkje klarte å treffe, sjølv om han hadde sju avslutningar på mål. Men om han skyt like ofte i morgon, kjem han heilt sikkert til å skåre, sa Terzic på pressekonferansen føre storkampen.

Stopp

Haaland har skåra 23 mål på 24 seriekampar denne sesongen og har med det eit fantastisk målsnitt. Men etter knallforma han viste fram til påske, har det butta litt imot den siste tida.

Stjernespissen gjekk mållaus av banen i tre VM-kvalifiseringskampar for Noreg, og sidan har han skåra «berre» to gonger (begge mot Werder Bremen) på seks kampar i serie og meisterliga.

Dortmund er samtidig styrkt offensivt av at stjernevingen Jadon Sancho er tilbake etter skade. Men det er ikkje sikkert at han kan starte mot Wolfsburg.

– Vi får sjå kor mange minutt det blir på Jadon. Han gjorde eit godt inntrykk onsdag (32 minutt som innbytar), sa Terzic.

Trear bak?

Ei større utfordring for han føre Wolfsburg-kampen er det at den viktige midtstopparen Mats Hummels sonar karantene for gule kort. Trenaren fekk fredag spørsmål om han kan bruke Manuel Akanji og Emre Can som midtstopparpar.

– Eg held det ope om vi skal spele med tre eller fire bak, sa Terzic og la til:

– Mats har spelt ein veldig god sesong, og han toppar fleire statistikkar for posisjonen sin, så det er klart vi vil sakne han. Men vi skal handtere denne utestenginga òg. Vi har trua på at vi kjem til å vinne utan han.

Ein siger i kampen på laurdag vil sende Dortmund opp i ryggen på serietrear Wolfsburg. Slik er statusen i toppen av 1. Bundesliga når fire rundar står att:

1) Bayern München 71 poeng, 2) RB Leipzig 61, 3) Wolfsburg 57, 4) Eintracht Frankfurt 56, 5) Borussia Dortmund 52, 6) Leverkusen 47.

