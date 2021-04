Stor protestaksjon mot Arsenal-eigaren

sport

Protestaksjonen var varsla på førehand. Videoar og bilete frå Nord-London viser Arsenal-fans som ropar slagord og går med banner. Bodskapen er at dei vil ha Kroenke-familien ut av klubben.

Stan Kroenke har vore majoritetseigar i Arsenal sidan 2007, og for tre år sidan kjøpte han til seg full eigarskap. Amerikanaren har vore omstridd blant fansen, og i lang tid har han vorte skulda for å vise lita interesse for klubben.

Sonen Josh Kroenke, som har ei direktørrolle i Arsenal, sa torsdag at familien ikkje har nokon intensjonar om å selje seg ut.

Sinnet mot Kroenke har auka i styrke i takt med at klubben har segla akterut i toppen av engelsk fotball. Protestane på fredag skjer nokre dagar etter at Arsenal såg seg tvinga til å trekke seg frå det kontroversielle Super League-prosjektet.

Planane om ein utbrytarliga skapte sterke reaksjonar. Særleg i England var kritikken beinhard, og alle dei seks engelske laga sa dei ville melde seg ut under to døgn etter at prosjektet vart offentleggjort.

