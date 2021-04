Viking får bot på 20.000 kroner etter Berntsen-sparkinga

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF).

I januar melde påtalenemnda i NFF Viking i samband med sparkinga. Saka har vore oppe i Doms- og sanksjonsutvalet.

I november vart det kjend at Berntsen ikkje fekk halde fram som hovudtrenar. Det var Vikings AS-styret, og ikkje Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingane med Berntsen. Det vart gjenstand for undersøking hos NFF, som valde å melde klubben for brot på dei interne reglane i forbundet.

Berntsen hadde eitt år igjen av kontrakten sin då forhandlingane starta og enda med at partane skilde lag.

