Finsk seglar dømd i narkotikasak og vraka til OL

Han hevdar at han feilaktig blir vraka på grunn av ein fengselsdom etter ei stor narkotikasak.

Då den finske olympiske komiteen før helga presenterte utøvarane sine til Tokyo-OL, var ikkje Järvinens namn med. I staden er det Akseli Keskinen (21) som blir makkar til Sinem Kurtbay i båten.

Nacra 17-klassen er tomannskatamaran med blanda mannskap.

Avgjerda blir grunngitt med at begge herrane blir sette på som like gode, men at den 24 år yngre Keskinen er meir lovande. Det har det finske seglarforbundet òg støtta.

Sjølv meiner 45-åringen at det handlar meir om at han nyleg vart dømd til 2,5 års fengsel for å medverka til eit grovt narkotikalovbrot og kvitvasking.

Presidenten i den finske olympiske komiteen, Jan Vapaavuori, seier at uttaket er gjort på sportslege grunnar, men innrømt at det òg hadde vore problematisk å nominere Järvinen.

