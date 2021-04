Vilde Bøe Risa med comeback i Toppserien

sport

Det opplyser klubben sjølv i ei kort pressemelding. Risa har signert ein avtale ut sesongen, men til TV 2 er ho klar på at det kan vere opphaldet blir endå kortare på grunn av eit nytt utanlandsopphald.

– Begge partar er opne om at det kan skje. Eg har vore veldig tydeleg på det, og Sandviken forstår det godt, seier ho.

Risa var ein av nøkkelspelarane då Göteborg vann Damallsvenskan i fjor. Klubben har sidan vorte oppløyst og innlemma i Häcken. Ho har vore klubblaus sidan desember.

I vinter vart ho kopla til Manchester United og fleire andre storklubbar.

Tidlegare har Risa spelt for Arna-Bjørnar. For landslaget står ho førebels med 35 kampar og to skåringar.

