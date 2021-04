«Diplomaten» Sagosen melde pass på vaksine-spørsmål

sport

Ei rekkje nasjonar tilbyr OL-deltakarar vaksinasjon i god tid før leikane. Sist ute var Australia.

Roveteranen Olaf Tufte lufta nyleg problemstillinga i Noreg.

– No tenkjer eg at vi får gjere ferdig denne samlinga først. Så får vi ta alt som det kjem. Eg er glad eg ikkje er politikar. Dette er eit diplomatisk svar frå mi side, sa Sagosen då TV 2 lurte på hans syn på mogleg vaksine av norske OL-håp.

Rett før VM i Egypt drog Sagosen til med saftig kritikk av arrangøren for manglande boble-oppfølging og grep for å hindre smitte. Trønderen er kjend for å vere fritalande, men tysdag valde han å styre unna.

Noreg spelar tre EM-kvalkampar i Latvia dei kommande dagane. Alle er svært overkommelege. Det ligg an til at Sagosen blir spart mykje i denne perioden.

EM neste år blir spelt i Ungarn og Slovakia med finale 30. januar i Budapest. Der vil kampane bli spelte i ein ny hall med plass til nesten 20.000 tilskodarar.

(©NPK)