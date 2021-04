IBU dryger med konklusjon i Besseberg-saka

sport

Etterforskingsleiaren i IBUs integritetseining (BIU) Greg McKenna opplyser til TV 2 at det ikkje kjem ein konklusjon i saka ved månadsskiftet mai/april som tidlegare vart sagt.

– Vi har gjort store framsteg med arbeidet vårt, men det er fleire etterforskingssteg som ikkje er fullførte. BIU-styret kan ikkje vurdere saka før dette er gjort. Men eg kan stadfeste at det ikkje vil bli teken ei avgjerd dei neste vekene, seier McKenna.

Besseberg hamna i hardt vêr etter at ein uavhengig granskingsrapport skulda han for å ha late seg kjøpe for å verne russiske interesser. Mellom anna blir han kopla til prostituerte, dyre gåver og gratis jaktturar.

74-åringen har ikkje kommentert rapporten, men har nekta for korrupsjon via den austerrikske advokaten sin Norbert Wess.

Den tidlegare IBU-presidenten (1993–2018) blir òg etterforska av politiet i Noreg og Austerrike, sikta for grov korrupsjon.

