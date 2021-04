Ishockey: Stavanger fekk seriebronsen føre Vålerenga

sport

Forbundsstyret behandla avslutninga av sesongen 2020/21 på styremøtet sitt måndag.

I eliteserien for menn, der to lag hamna på same prosentvise poengsum, vil innbyrdes oppgjer avgjere endeleg rangering. Det medfører at Stavanger Oilers blir nummer tre føre Vålerenga på innbyrdes oppgjer, medan Sparta gjekk føre Manglerud Star på plassane sju og åtte.

Slik enda Eliteserien etter prosentvis poeng: 1) Frisk Asker, 2) Storhamar, 3) Stavanger, 4) Vålerenga, 5) Lillehammer, 6) Stjernen, 7) Sparta, 8) Manglerud Star, 9) Grüner, 10) Narvik.

Tidlegare er det klart at Narvik enda sist bak Grüner og rykkjer ned. Narvik anka avgjerda men tapte den òg. Laget vurderer å gå til sivilt søksmål om avgjerda.

Styret vedtok at alle tabellar i breiddeseriane blir avslutta slik dei står, utan at det blir delt ut medaljar eller diplom. Breiddeseriar frå 3.- 6. divisjon som aldri vart starta, vil ha oppstart med same inndeling som avslutta sesongen 2019/20.

(©NPK)