Koronanaudhjelp klar til fordeling: 103 Raja-millionar til idretten

Det er klart etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet har behandla søknadane som er komne inn til den første av dei tre tilskotsordningane frå Kulturdepartementet til idretten og det frivillige i 2021.

I alt 255 millionar kroner blir fordelte til 20.633 aktørar i det frivillige.

Midla frå ordninga det no blir utbetalt pengar frå, blir tildelt organisasjonar som fekk momskompensasjon i fjor.

Norges idrettsforbund (NIF) søkte om middel på vegner av idretten. I alt gav det ei samla utbetaling på 103 millionar kroner. Den største enkeltutbetalinga til idretten på drygt 2,3 millionar kroner går til idrettsforbundet, medan Norges Fotballforbund får i overkant av 2,2 millionar kroner.

I alt blir 6450 aktørar i idretten tilgodesett med pengar.

Likviditetskrise

Idrettspresident Berit Kjøll påpeika overfor NTB førre månad at idretten har eit akutt behov for tilførsel av middel som følgje av problema viruspandemien har skapt.

– Det er likviditetskrise for svært mange av organisasjonsledda våre, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, sa ho.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) peikar på at momskompensasjonen er frie middel, og at det dermed ikkje blir kravd noka rapportering rundt korleis midla som blir utbetalte, blir brukte.

– Dette er viktig, særleg no under koronakrisa der organisasjonane har behov for middel til drift. Eg er glad for at så mange organisasjonar har nytta seg av denne moglegheita og at pengane kan utbetalast umiddelbart, seier han.

Tre ordningar

Kulturdepartementet har oppretta tre tilskotsordningar for idretten og det frivillige i 2021. Ved sidan av ordninga som blir retta mot aktørar som fekk momskompensasjon i 2020, er ytterlegare ein halv milliard sett av til å kompensere frivillige aktørar som har mista inntekter eller hatt auka kostnader forbunde med smitteverntiltak rundt aktivitetane sine.

Den sistnemnde ordninga har vorte kritisert for ikkje å treffe godt nok, og nyleg varsla kulturministeren at ordninga skal justerast for å komme dette til møtes. Det ligg an til at eit breiare spekter av tapte inntekter vil bli dekt.

Den tredje ordninga rettar seg mot avlyste og gjennomførte publikumsarrangement av nasjonal verdi. Denne omfattar mellom anna nasjonale og internasjonale meisterskapar på seniornivå og dessutan dei avlyste verdscuparrangementa på ski i vinters Her er det er sett av 350 millionar.

