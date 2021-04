Lang Bundesliga-avtale for Nent – håpar på meir Haaland

sport

Dermed blir det plattforma, mellom anna Viaplay, for sjåarane i lang tid. Nent ser gjerne at Erling Braut Haaland held fram karrieren i Borussia Dortmund etter denne sesongen.

Nent har òg sikra seg rettane for Premier League frå og med sommaren 2022.

– Den engelske fotballen får vi inn med morsmjølka, medan det tek litt tid å forstå kor spektakulær Bundesliga er med fantastiske stadion, lidenskapeleg fan-kultur og klubbar som produserer nye stjerner heile tida. At Nent Group har vorte staden der vi kan følgje Haaland-eventyret, er vi veldig glade for. Det norske folket har no for alvor sett kor viktig Bundesliga er for utviklinga i fotballen. Dei to favorittligaane mine har alltid vore den engelske og den tyske. At vi no frå neste sommar skal vise begge gler meg enormt, seier fotballekspert i Viaplay, Jan Åge Fjørtoft.

