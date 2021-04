NFF sende brev med Qatar-krav til Fifa

sport

I brevet ber NFF om eit møte med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å diskutere spørsmål om menneskerettar, vern for framandarbeidarar og fleire andre tema.

Brevet frå fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er adressert til Fifas president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura og vart sendt tysdag.

Fotballforbundet ber òg Fifa om ei oppdatering på dialogen mellom forbundet og qatarske styresmakter. I Noreg har forholda for framandarbeidarane som jobbar med å byggje arenaer til 2022-VM, skapt stor bekymring.

Krev fridom og tryggleik

NFF-toppane rettar i brevet sitt ei rekkje spørsmål til det internasjonale forbundet:

* Kva reformer kan Fifa dokumentere at Qatar har starta for å sikre rettane og tryggleiken til arbeidarane?

* Korleis overvaker Fifa om desse reformene faktisk blir sette i verk?

* Korleis sikrar Fifa at reformene ikkje blir reverserte, og korleis kan Fifa sikre varig endring i Qatar òg etter VM i 2022?

* Korleis vil Fifa sørgje for at pressa får tilgang i Qatar fram mot turneringsstarten, og under turneringa, og korleis vil Fifa sikre at tryggleiken og pressefridommen til alle journalistane er teken vare på?

* Vil supporterar og spelarar ha fridom til å uttrykkje seg under VM, som ved markeringar etc.?

* Korleis kan Fifa forsikre seg om at kvinnelege migrantarbeidarar får teke vare på rettane sine?

* Kva er gjort for å sikre at homofile og andre seksuelle minoritetar skal føle seg trygge som deltakarar eller gjester i VM, og kva har Fifa gjort for å fremje rettane til ikkje-heterofile i Qatar generelt?

Dialog

Avsløringar i avisa The Guardian i februar fortalde at fleire tusen framandarbeidarar har mista livet sidan Qatar vart tildelt fotball-VM i 2010. Det førte mellom anna til eit ras av fotballklubbar – med Tromsø i spissen – som kravde at NFF boikottar turneringa.

– Vi må aldri gløyme at vi lever av og med interessa for fotballen. Engasjementet til supporterane, klubbane og landslaga er prisverdig. Det set søkjelys på eit viktig tema: Menneskerettar og korleis vi i fotballen kan bruke den felles krafta vår for å påverke forholda i Qatar. Saman med dei nordiske forbunda ønskjer vi svar frå Fifa på viktige problemstillingar. Vi ønskjer at Fifa brukar tida fram til meisterskapen for å sikre grunnleggjande menneskerettar, seier fotballpresident Svendsen.

Til så lenge har NFF valt dialoglinja framfor å støtte ein boikott. I samband med VM-kvalifiseringskampane i mars var dei norske fotballherrane først ute med å markere tydeleg støtte til menneskerettar.

Ein mogleg norsk boikott skal stemmast over på eit ekstraordinært fotballting 20. juni. Fram til det jobbar eit utval leidd av Sven Mollekleiv med å greie ut konsekvensane av mellom anna ein eventuell boikott.

(©NPK)