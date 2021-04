Pappa Thorstvedt «redda» sonen frå collegefotball – tok Viking med storm

sport

For etter at han vinteren 2018 var veldig nær å dra til USA for å spele collegefotball fordi ingen toppklubbar var interesserte, har han i staden vunne to cupgull på to og eit halvt år i to ulike land, debutert og skåra for det norske landslaget og vorte ein nøkkelspelar for eitt av dei beste laga i Belgia.

Frå 2015 til 2018 gjekk Thorstvedt på NTG, og han kombinerte det med spel for juniorlaget og 2.-laget til Stabæk. Men han fekk ikkje tilbod om proffkontrakt med bærumsklubben då tida på toppidrettsgymnaset gjekk mot slutten.

Alt låg dermed til rette for at han skulle dra til spel på college i USA frå januar 2019, men ungguten fekk ein siste sjanse til å vise seg fram for ein norsk klubb, takka vere pappa Erik Thorstvedt.

– Pappa fiksa eit prøvespel med Viking sidan han kjende Bjarne Berntsen, som trena klubben i januar. Det var siste moglegheit for meg i Noreg. Og det gjekk jo ganske så bra. Resten er historie, er det ikkje det ein seier? held han fram og ler.

Tok Viking med storm

Hadde ikkje prøvespelet med Viking vorte ein suksess, hadde Thorstvedt nærma seg ferdig med tredjeåret på college no.

– Det er ganske sjukt å tenkje på, konstaterer rogalendingen.

I staden vart han ein stor hit i Viking – «Kissa» var tonegivande då laget rykte opp frå førstedivisjon til Eliteserien i 2018 og avslutta opphaldet i heimeklubben med cupgull i desember 2019.

– Eg er utruleg takksam for at Viking tok sjansen på meg. Og tida har jo vore ganske vill sidan det.

Etter 22 mål på 57 kampar for Viking vart han seld til Genk i januar 2020. Den gode forma heldt fram med mål i debuten mot Zulte Waregem. Så spelte han i dei neste sju kampane før han fekk eit trøyttleiksbrot i foten som heldt han ute i nesten eit halvt år.

Landsslagsmål og nytt cupgull

Tida etter skadeavbrekket var prega av mange nedturar. Thorstvedt sat på benken i ti kampar på rad i haust. Han fekk nesten ikkje tillit før jul, og trenar John van der Brom sa at det ikkje var plass til 1999-modellen i troppen eingong.

Skrur vi tida fram til april 2021, har han vorte ein nøkkelspelar for klubben med fem mål dei siste to månadene. Søndag vart det cupgull i Belgia med Genk etter 2–1 over Standard Liege.

I mars var han med i den første landslagstroppen til Ståle Solbakken, med tillit frå start i kampen mot Gibraltar, der han imponerte med godt spel og skåring.

– Eg tenkte det var 50/50 om eg skulle vere med i troppen eller ikkje. Så kjem Ståle bort til meg på frukosten på kampdagen og seier at eg skal starte. Eg fekk sjokk, men klarte å førebu meg som om det var ein vanleg kamp. Eg naut å spele kampen og følte det gjekk bra.

– Det har gått veldig bra i det siste, det er ikkje noko å leggje skjul på. Eg er i den berømte flytsona, og då er sjølvtilliten høg, konstaterer han.

Drøymer om Spurs

Med suksess både på klubb og landslag drøymer Thorstvedt om å dra til endå større klubbar, men 22-åringen har på ingen måte hastverk.

– Leverer eg på dette nivået, kjem det interesse frå større ligaer. Målet er å komme seg vidare, men det beste for meg akkurat no er å vere her i Genk.

– Om eit par år, då?

– Eg har alltid hatt ein draum om å spele i Premier League. Hadde eg fått tilbod av gamleklubben til pappa, Tottenham, hadde det vore vanskeleg å seie nei. Det er favorittlaget, det, seier han og ler.

