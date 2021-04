Svensk skøyteess: – Eg hadde mistenkt meg sjølv for doping

sport

Det tok ikkje lang tid etter van der Poels verdsrekord før rykta om doping byrja å sirkulere. I eit intervju med nyheitsbyrået TT kommenterer han det for første gong.

– Eg blir ganske smigra. Eg trivst bra med å vere så god på det eg gjer at folk trur det ikkje er mogleg. Det er veldig tilfredsstillande, seier han.

I desember gjekk van der Poel den første konkurransen sin på over to år og gjekk inn til sjuande beste tid i verda på 10.000 meter og sette svensk rekord. I februar tok han VM-gull på 5000 og 10.000 meter og verdsrekord på sistnemnde øving.

– Eg hadde mistenkt meg sjølv for doping. «Slik gjer ein berre ikkje». Eg forstår at folk undrar, seier han og legg til at han fekk spørsmål frå nederlandsk TV med ein gong etter bragda.

Var utilgjengeleg

Til historia høyrer det òg med at van der Poel kunngjorde i juni 2018 at han ville ta pause frå sporten og i staden tenestegjere i jegerbataljonen til hæren. Samtidig skreiv han seg ut frå det såkalla opphaldsrapporteringssystemet. Det er systemet eliteutøvarar må varsle kvar dei er for at dopingkontrollørane skal kunne gjere umelde kontrollar.

For van der Poel var det ei nødvendigheit. Å tenestegjere i militæret betyr at ein ikkje alltid er tilgjengeleg.

Berre eit år seinare var van der Poel tilbake i rapporteringssystemet, men han konkurrerte ikkje og stod over heile sesongen. Han tek spørsmåla om doping på roleg vis.

– Meiningslaust

– Eg er ein toppidrettsutøvar som først og fremst jobbar for å bevise for meg sjølv kva eg kan oppnå. Om eg hadde dopa meg, ville alt eg gjer, vore meiningslaust, seier han.

– Eg vil heller tape enn å vinne gjennom juks, legg han til.

Van der Poel, som også har to junior-VM-gull frå 2014 og 2015, er eitt av Sveriges største gullhåp før vinterens OL i Beijing.

