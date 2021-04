Alpint: Kristoffersen har fått ny trenar

sport

Alpinsjef Claus Ryste stadfestar tilsetjinga overfor NTB. Roten byrjar til hausten og tek over for Einar Witteveen. Witteveen går tilbake til den administrative stillinga si i forbundet.

Roten har vore tilknytt det sveitsiske landslaget og hjelpt stjerner som Carlo Janka, Wendy Holdener og Michelle Gisin.

– Han er ein erfaren trenar med mykje verdscuperfaring. Det trur eg blir veldig bra, seier Ryste til NTB, og rosar Witteveen for jobben hans dei siste to åra.

No er det Kristoffersen som står for tur for Roten. Trass i tre pallplassar i verdscupen og ein bronse i VM i Cortina d'Ampezzo kan Kristoffersen sjå tilbake på ein relativt trøblete sesong. Han gjekk inn i sesongen som regjerande storslalåmvinnar i verdscupen, men makta aldri betre enn 5.-plass i sesongen som var.

I delar av sesongen har Kristoffersen vore rådvill og frustrert når det gjeld utstyret. Det kom til uttrykk seinast i sesongavslutninga i Lenzerheide då utblåsinga hans vart plukka opp av TV-kameraet i målområdet.

Neste sesong er OL blant dei største måla for alpinistane. Kristoffersen, som har 23 enkeltsigrar i verdscupen, står med eit sølv og ein bronse i OL-samanheng frå før. Sølvet kom i storslalåm i 2018, medan bronsen fekk han i slalåm i 2014.

(©NPK)