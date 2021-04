sport

Arsenal spelar første kamp borte mot den spanske La Liga-klubben.

Aubameyang har måtta stå over dei fire siste kampane for Arsenal etter å ha pådrege seg malaria under landslagsoppdrag for Gabon.

Spissen Alexandre Lacazette blir òg meld tilbake torsdag etter lårproblem. Kieran Tierney og David Luiz (begge kneskadar) er òg erklært skadefri og disponibel.

Martin Ødegaard sleit med ankelproblem etter landslagsspelet i mars, men hadde eit innhopp i 0-1-kampen mot Everton fredag.

