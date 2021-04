OL-arrangøren klar med nye tøffe virusgrep: Utøvarane skal testast kvar dag

sport

Det vart klart då arrangøren i den japanske hovudstaden onsdag presenterte nye og markant forsterka smitteverntiltak.

«I prinsippet skal utøvarar og alle dei som har nærkontakt med dei, testast dagleg for å minimere risikoen for uoppdaga positive smittetilfelle», heiter det i ei fråsegn.

Tidlegare har det vore kommunisert at utøvarane måtte innstille seg på virustestar kvar fjerde dag. No blir altså grepet stramma kraftig til.

Må unngå offentleg transport

I uttalen på onsdag heiter det vidare at alle andre som skal vere ein del av det olympiske arrangementet må teste seg dagleg i tre dagar etter framkomst til Japan. Deretter skal dei aktuelle personane testast regelmessig med utgangspunkt i kor tett dei oppheld seg på utøvarane.

Tilreisande til OL blir viste vidare til å bruke offisiell transport, og å avstå frå å bruke offentlege transportmiddel. Utøvarar og andre skal halde seg til å følgje eigen aktivitetsplan som er meldt inn til arrangøren.

«Dei må minimere kontakt som inneber mindre enn éin meter med andre deltakarar som har opphalde seg i Japan i fjorten dagar eller meir, og dessutan lokalbefolkninga», heiter det i utsegna.

Matgrep

Det blir òg understreka at det blir forventa at OL-tilreisande et måltida sine i eit avgrensa tal lokasjonar der strenge smitteverntiltak er sette i verk.

Arrangøren opplyser òg at ei endeleg avgjerd rundt om det vil bli tillate med tilskodarar på tribunane under leikane først vil bli teken i juni. Det har samanheng med smittesituasjonen nasjonalt i Japan.

Talet på smittetilfelle har stige i Tokyo og andre område den siste tida. Nyleg vart det erklært unntakstilstand for hovudstaden.

Mindre enn tre månader står att til OL-elden skal tennast.

