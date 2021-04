Opposisjonen vil vaksinere danske OL-utøvarar

sport

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti tek alle til orde for at OL-troppen bør vaksinerast før avreise til Japan dersom dei ønskjer det.

Utspelet er i strid med haldninga den danske regjeringa har om at rekkjefølgja til helsestyresmaktene for vaksinasjon bør overhaldast.

– Idrettsutøvarane har kjempa i 10–15 år for å komme til OL. For somme er det kanskje denne eine gongen dei kjem til å oppleve det, seier den idrettspolitiske talsmannen for Venstre, Sten Knuth.

– Det har dei brukt masse ressursane på. Og vi har òg som samfunn plassert pengar i talentutviklinga deira, legg han til.

Slik det danske systemet er lagd opp akkurat no, skal utøvarane vaksinerast som ein del av den gruppa vaksinerekkjefølgja plasserer dei i.

Alt tyder på at fleire av dei ikkje vil få tilbod om vaksine før det er for seint med tanke på OL. Det er venta at Danmark sender ein tropp på mellom 90 og 100 utøvarar til Japan.

(©NPK)