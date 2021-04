Skiskyttarforbundet seier ja til høgdehus

sport

Det var Norges Friidrettsforbund som foreslo å oppheve høgdehusforbodet, og idrettsstyret stilte seg tidlegare i månaden bak forslaget, som skal opp til behandling på idrettstinget i mai.

– Styret har diskutert det i dag, og vi har landa på at vi støttar innstillinga i idrettsstyret. Hovudårsaka er at det skal vere mest rettferdig for utøvarane uansett kva nasjon dei går for. Det er òg ei anna årsak, og det er miljøperspektivet. Redusert reiseaktivitet er noko vi må ta med i avgjerda, seier skiskyttarpresident Arne Horten til NRK.

Johannes Thingnes Bø støttar avgjerda.

– I mine auge er det så enkelt at det alle andre får lov til bør vi òg få lov til. Eg synest dette er kjempebra, og eg er glad forbundet vårt er framtidsretta, seier han til NRK.

Langrennskomiteen i Skiforbundet har vedteke at ein ikkje ønskjer å oppheve forbodet.

