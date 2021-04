Stabæk har lagt inn bod på TILs Wangberg

sport

Fleire medium erfarer at bodet er på litt over ein million kroner. Det same får òg NTB opplyst.

– Vi har fått inn eit bod som nærmar seg det nivået vi ønskte for å kunne selje Simen, stadfestar team manager i klubben, Lars Petter Andressen, til NRK.

Trønderen Wangberg starta den profesjonelle karrieren sin i Rosenborg. Sidan har han vore i Ranheim (lån), Brann og Tromsø. No kan han altså vere på veg til Nadderud og Stabæk.

Wangberg har 24 kampar for aldersbestemde landslag, men aldri fått moglegheita på A-landslaget.

Eliteserien startar 9. mai.

