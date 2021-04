Strømsgodset sender Pedersen-saka til Norges Fotballforbund

sport

Det opplyser klubben i ei pressemelding på nettsidene sine onsdag.

Der kjem det fram at styret i Strømsgodset har vedteke at saka blir send til påtalenemnda til Norges Fotballforbund for vidare behandling der. Det kjem av at styret har konkludert med at Pedersen har brukt uakseptable ord og uttrykk.

«Både NIF og NFF har opprettet egne domsorganer for å behandle straffesaker, og avgjørelser fra disse organene vil etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten», heiter det i ei fråsegn.

«Strømsgodset Toppfotball er ikke tillagt domsmyndighet etter idrettens regler, og styret mener derfor at denne saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der», held klubben fram.

Vidare blir det vist til at det er påtalenemnda i NFF som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saka til doms- og sanksjonsutvalet.

Usamd i konklusjonen

Henrik Pedersen måtte gå av som Godset-trenar etter at det vart retta rasismeklager og varsel mot han.

Pedersen har heile tida avvist alle skuldingane. I ei fråsegn onsdag seier advokaten hans, Erik Flågan, at konklusjonen i Godset-styret blir teken til etterretning, men at han og klienten er usamde i at det finst grunnlag for å treffe ein slik konklusjon.

– Vi veit lite om kva granskarane har gjort, kven dei har snakka med, om dei har følgt opp oppmodingane våre, og kvifor dei tilsynelatande ikkje har sett utsegner frå Henrik Pedersen inn i ein riktig kontekst, hevdar Flågan – og legg til:

– Henrik Pedersen har ettertrykkjeleg gitt uttrykk for nulltoleransen sin for alle former for fordommar eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overtyding. Men han anerkjenner at enkelte ord og uttrykk han har brukt kan ha vorte oppfatta på ein annan måte enn han har meint.

Juridisk bistand

I uttalen onsdag frå Strømsgodset-styret kjem det fram at klubben den siste tida har hatt juridisk bistand for å vurdere saka. No finst altså konklusjonen.

Styret skriv at undersøkingane som er gjort gir «grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

Det blir vist til at både stategidokumentet til Norges idrettsforbund for idretten og dessutan lovverket til Norges Fotballforbund inneheld formuleringar om trakassering.

Pedersen-advokat Flågan seier i pressemeldinga onsdag at bevisbiletet i saka etter hans syn ikkje er vesentleg endra sidan styrt i Godset 5. april konkluderte med at Pedersen ikkje hadde utvist rasistiske haldningar mot tilsette i klubben.

– Etter mitt syn har utsegner frå Henrik Pedersen vorte lausrivne frå realiteten og ikkje sette inn i den riktige konteksten sin. Formuleringar som er uttrykte respektfullt og i forståing for kulturen til andre, kan i lausriven forstand blir oppfatta av andre som diskriminerande. Slike utsegner vil like fullt ikkje vere diskriminerande når dei blir attgitte i den rette samanhengen sin og relasjon, seier Flågan.

Han legg til at Henrik Pedersen vil leggje fram synet sitt i saka overfor NFF.

(©NPK)