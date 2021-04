Dortmund vil ikkje sleppe trenaren til Haaland

sport

Terzic har fått jobben med å leie Erling Braut Haaland og lagkameratane ut denne sesongen. Deretter kjem Marco Rose inn som ny hovudtrenar i klubben. Han blir henta frå Bundesliga-rivalen Borussia Mönchengladbach.

– Vi planlegg heilt klart for at Edin skal vere i trenarapparatet neste sesong. Og vi håpar ingenting vil endre på det, seier Zorc.

– Prisane er på veg opp no, som de kan sjå, legg han til og viser til at Bayern München visstnok skal ha betalt ein solid sum for å hente Leipzig-trenar Julian Nagelsmann.

Terzic fekk jobben som mellombels trenar i Dortmund i desember i fjor. Mykje tyder på at han blir assistent for Marco Rose. Samtidig har det vore spekulert i at Wolfsburg kan vere interessert i å hente han.

Terzic vil ikkje seie noko om si eiga framtid.

