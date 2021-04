Falun sende inn søknad om ski-VM i 2027

sport

– Det kjennest riktig bra at vi saman med Falun kommune har komme så langt at vi no har sendt inn søknaden, seier Ulrika Eriksson i Sveriges skiforbund i ei pressemelding.

Falun har tidlegare vore vertskap for fire ski-VM (1954, 1974, 1993 og 2015). For seks år sidan herja Petter Northug i dei svenske løypene.

Ei avgjerd blir teken under kongressen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) om litt over eitt år.

Ski-VM nordiske greiner skal framover gå i slovenske Planica i 2023 og i Trondheim i 2025. Tidlegare i vinter var tyske Oberstdorf VM-vert.

(©NPK)