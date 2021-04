Friidrettssjefen om vaksine før OL: – Ingenting tyder på det

sport

– Alle utøvarane eg har prata med, håpar dei skal bli vaksinerte, seier Slokvik til NTB.

Hos Olympiatoppen har toppidrettssjef Tore Øvrebø gjenteke at haldninga er at utøvarane må halde plassen sin i vaksinekøen.

Medan fleire land har klargjort vaksinar til sine OL-klare utøvarar, ser det dårlegare og dårlegare ut for at Noregs OL-håp vil få det same.

– Det er ingenting som tyder på at det skjer, seier Slokvik.

Ikkje fokus

– Er det nokon som har vurdert å bli heime?

– Det har vore litt framme, men førebels er det ikkje fokus. Det er fokus på å førebu oss til OL, medan vi håpar å bli vaksinerte, seier toppidrettssjefen.

Han brukar to argument for at utøvarane bør innvilgast vaksine før leikane startar 23. juli.

– Det er ein tryggleik for utøvarane som skal representere Noreg å vere vaksinerte og reise til eit land der ein møter mange andre menneske. Vi reiser i tillegg som gjester. Dei (Den internasjonale olympiske komiteen) har sagt dei synest vi bør vere vaksinerte. Det har styresmaktene òg oppmoda til. Utøvarane våre håpar på det, seier friidrettssjefen.

Midten av juni

Dersom utøvarane skal bli vaksinerte før OL, meiner Slokvik at vaksinedosen må setjast seinast ein dryg månad før leikane byrjar som følgje av biverknadene som kan oppstå.

– Somme blir dårlege og mistar både dagar og kanskje veker. Dei må i prinsippet vere vaksinerte i midten av juni, seier han.

Fleire studiar viser at éin dose kan gi opp mot 85 prosent vern mot koronaviruset.

– Vi ser at om vi skal ha begge dosane før OL, må det (første dose) gjerast i mai. Men får vi éin, er det mykje betre, men han kan ikkje setjast rett før vi reiser. Får vi éin dose, tek vi heller det enn ingenting, fastslår Slokvik.

OL startar 23. juli og varer til 8. august.

