Solbakken ber om ny kurs for breiddefotballen: – Lov å innrømme at vi kanskje har gått for langt

– Du skal ha veldig vektige grunnar for ikkje å gå i gang med det. Det handlar om ein annan type sjukdom enn korona. Du har psykisk helse, som har vore mykje diskutert under pandemien. Du har òg fråfallet i idretten og kva det vil koste samfunnet på kort og lang sikt, seier landslagssjefen til TV 2.

Breiddeidrett for vaksne over 20 år har her heime lege brakk sidan koronaviruset slo til for første gong i mars i fjor. Sidan har det stadig komme rapportar om fråfall og sterke bekymringsmeldingar om framtida.

I andre land er situasjonen ein ganske annan. Heile breiddefotballen rulla som normalt i Danmark allereie frå midten av mai i fjor, og den vart berre stengt ned for ein periode då smittetala auka drastisk mot slutten av året.

Sverige, Island og England har òg prioritert å få i gang idretten på breiddenivå.

– Det er lov å innrømme at «her har vi kanskje gått for langt, litt for lenge.» Og sjå til dei landa som har klart å gjennomføre dette på ein god måte. Eg bur i eitt av dei landa, seier Solbakken.

Til dagleg har han framleis tilhald i København, og dottera Ida (16) er aktiv i den danske breiddefotballen. Solbakken understrekar samtidig at han har respekt for ansvaret som ligg på norske styresmakter.

