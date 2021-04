Solskjær får statue i heimbyen

sport

Det er lokalavisa Tidens Krav som torsdag fortel at ein statue av den verdskjende nordmøringen er klar.

Statuen er laga av kunstnaren Tore Bjørn Skjølsvik.

Bak initiativet står kristiansundaren Ole Tønder. Han har kjøpt statuen for 650.000 kroner. No blir det arbeidd med å hente inn pengar for å finansiere han.

– Næringslivet har allereie bladd opp 450.000 kroner, og meir er på veg inn. Dette skal bli ei gåve frå befolkninga i byen til befolkninga i byen, understrekar Tønder til lokalavisa.

Han opplyser vidare at dersom det kjem inn meir pengar enn det statuen vart kjøpt for, vil «overskuddet» gå til organisasjonen Gode Verdier.

Ole Gunnar Solskjær seier han ikkje har hatt nokon tankar om å bli heidra ved å hamne på sokkel.

– Men karrieren min viser vel at det er mogleg sjølv frå vesle Kristiansund å nå måla dine. Eg er sjølvsagt utruleg takksam for kva moglegheiter fotballkarrieren min har gitt meg, seier United-manageren til Tidens Krav.

