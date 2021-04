Tidlegare Mjøndalen-spelar klar for Aalesund

sport

Det opplyser førstedivisjonsklubben i ei pressemelding torsdag.

30 år gamle Jansen har dei siste sesongane spelt for Mjøndalen, der han kan vise til over 100 kampar. Kontrakten med Mjøndalen gjekk ut ved nyttår.

– Han er 30 år og har mykje erfaring. Han kjenner norsk fotball godt og har mange kampar både i OBOS-ligaen og Eliteserien. Han har god fysikk og er roleg med ballen. Han vil òg gi oss god dødballkraft. Vi har gode referansar på han både som type og spelar. Vi gler oss til å få han til AaFK, seier trenar Lars Arne Nilsen.

193 centimeter høge Jansen har òg ei fortid i Finnsnes og Junkeren og dessutan nederlandske Hellas Sport.

– Då eg fekk vite at AaFK var interessert, tenkte eg at det var spennande. Eg trong ikkje å tenkje meg om to gonger, seier han.

