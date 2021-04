Gamst Pedersen held fram i Alta

sport

Veteranen spelte òg for Alta i den amputerte fjorårssesongen. Då vart det sju skåringar på 13 kampar for 39-åringen.

– Eg har ikkje ønskt å stresse med å ta ei avgjerd, og har hatt mange diskusjonar med ulike klubbar i både Noreg og utlandet. Til slutt landa eg på at eg ville halde fram på det vi byrja på her i Alta i fjor. Når sesongen vart så amputert som han vart, kjende eg at det kjendest uferdig. No gler eg meg til å komme i gang igjen, seier hovudpersonen i ei pressemelding.

Gamst Pedersen har trena med Tromsdalen den siste tida. Han var òg i samtalar med førstedivisjonsklubben Ranheim for kort tid tilbake. Torsdag sa han òg til NRK at han var freista til spel i lågare divisjonar i engelsk fotball.

Til slutt var det sportssjefen i Alta IF, Aleksander Johansen, som fekk napp.

– Det er utruleg kjekt at Morten har valt å ta ein ny sesong i gult og blått. Morten er utan tvil ein ressurs både på og utanfor banen og forhåpentleg kan vi fullføre arbeidet vi starta på i fjor. Førre sesong bar preg av ein amputert start på Alta-karrieren hans. No tek vi ny fart og går inn i sesongen med eitt smell! Vi er stolte og audmjuke over at vi har han med på laget også i 2021, seier Johansen.

Gamst Pedersen har over 250 kampar i Premier League bak seg. Han har òg 83 landskampar for Noreg.

