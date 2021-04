Jarstein neppe klar til landskampane i juni: – Kjem nok for tidleg

sport

Landslagslege Ola Sand trur det tek fleire månader.

Det seier Sand i eit intervju med Dagbladet. Han tviler på at Jarstein blir å sjå i aksjon for Noreg i landskampane mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni.

– Eg trur nok samlinga kjem for tidleg. Samlinga byrjar 28. mai, seier han og held fram:

– Han vart såpass kraftig ramma at det vil ta lang tid før han er tilbake i normal trening. Han vil sannsynlegvis bruke mai og juni til å trappe gradvis opp.

Då landslagslegen snakka med Jarstein for nokre veker sidan, antok han at Hertha Berlin-målvakta vil trenge tre månader på å få godforma tilbake. 36-åringen vart såpass dårleg at han måtte leggjast inn på sjukehus med høg feber og surstoffmetning.

Korleis telemarkingen vart koronasmitta, er ikkje slått fast. Ein teori er at han fekk viruset på veg heim frå landslagssamlinga i mars.

