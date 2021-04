NIF-topp om OL-vaksine: – Håpar idrettsutøvarar er vaksinerte innan juni

sport

Det sa Sørensen då ho deltok i ein debatt i TV 2-regi fredag. Idrettstoppen understreka samtidig at idretten har stor respekt for vaksinasjonsprogrammet til styresmaktene og ikkje ønskjer å snike i køen.

– Vi håpar og ser at det er fleire som blir vaksinerte, og at vi kjem stadig ned i grupperingar som får vaksinen. Når vi kjem i den gruppa som er forholdsvis unge og friske, ønskjer og håpar vi at toppidrettsutøvarane kan vurderast, sa Sørensen.

Ho varsla vidare at det på eit tidspunkt vil komme ein førespurnad frå idretten til helsestyresmaktene.

– Vi nærmar oss at vi vil ta eit initiativ overfor helsestyresmaktene og komme med innspela våre. Samtidig har vi stor tillit til vaksineprogrammet som går, og vi er framleis i den gruppa som gjeld risikopasientar og eldre. Når det er naturleg å ta kontakt, vil vi gjere det, og vi håpar på at idrettsutøvarar kan vere vaksinerte innan juni, sa Sørensen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sa i debatten på fredag at det per no ikkje er aktuelt å gi idrettsutøvarar eit hopp fram i køen.

– For oss å skulle flytte fram hundre av Noregs friskaste og sterkaste ungdommar, og at dei skulle gå på utsida og føre i køen, vil vere eit brot med dei retningslinjene vi jobbar etter. Om det skal skje, må det vere ei avgjerd frå nokon som er langt over oss. I utgangspunktet er det ikkje aktuelt, sa han.

– Dersom idrettsforbundet via kulturministeren eller på annan måte får regjeringa til å endre oppdraget vårt, må vi lojalt følgje det, men vi er opptekne av liv og helse og ikkje idrettsstemne generelt, la Aavitsland til.

FHI-toppen antyda «tidleg i juli» som det mest sannsynlege tidspunktet for at det kan vere OL-utøvarane å få vaksine. Det blir etter alle solemerke for seint med tanke på leikane i Japan.

OL i Tokyo startar 23. juli.

