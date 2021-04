No kan idretten søkje om nye Raja-millionar

sport

Fredag opna Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsprosessen til tilskotsordninga Kulturdepartementet har retta mot «gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi».

Det omfattar meisterskap på seniornivå som NM, EM og VM – og dessutan verdscup og landskampar. Dei mange avlyste verdscuparrangementa på ski denne vinteren vil også hamne inn under ordninga.

Det same vil seriespel på øvste nivå i lagidrettar og førstedivisjon i fotball for menn. Klubbane vil her, som i samband med krisepakkane i fjor, kunne søkje om å få kompensert mellom anna tapte billettinntekter.

Dei kan òg søkje om å få dekt ekstrautgifter som er komne for å tilpasse arrangement til koronasituasjonen.

Søknadsfristen er sett til 18. august.

(©NPK)