Solskjær ber fansen gjennomføre fredelege demonstrasjonar

Frustrasjonen er framleis stor blant mange United-supporterar for rolla til klubben i det havarerte superliga-prosjektet. Søndag er det venta ein protestaksjon utanfor Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær er klar på at stemma til fansen skal bli høyrt. Samtidig ber han om at dei varsla demonstrasjonane ikkje kjem ut av kontroll.

– Det er viktig at synet til fansen blir lytta til, og at vi kommuniserer betre. Jobben min er samtidig å ha søkjelys på fotballbiten, og at vi har eit best mogleg lag, sa han på pressekonferansen føre storkampen på søndag i Premier League.

Han forstår frustrasjonen supporterane føler rundt superliga-prosjektet.

– Eg er så glad for at alle klubbane vart samde om at dette ikkje var måten å gå vidare på. Samtidig er det viktig at protestane går føre seg på ein OK måte og at dei blir gjennomførte fredeleg, sa kristiansundaren.

United-sjefen er ikkje bekymra for at spelarane hans vil la seg påverke av støyen rundt klubben.

– Spelarane er fokuserte på kampen og ingenting anna. Dei har handtert vanskelege situasjonar før. Det var ei merkeleg veke før kampen mot Leeds etter superliga-annonseringa, men eg er ikkje bekymra for at søkjelyset ligg på noko anna enn fotball, sa Solskjær.

Manchester United er i solid form. Torsdag vart Roma slått 6–2 i den første av to semifinalar i Europaligaen. Med siger mot Liverpool søndag tek Solskjærs menn eit nytt steg mot ligasølv.

