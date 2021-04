Tap for Zuccarello og Wild etter forlenging

sport

Blues har vore ein vanskeleg motstandar for Wild denne sesongen og natt til fredag norsk tid tapte Zuccarello & co. for fjerde gong på fem forsøk mot laget frå St. Louis.

Wild låg under både 0–3 og 2-4, men fekk pressa fram forlenging i sluttminutta etter mål frå svenske Victor Rask og den russiske nykommaren Kirill Kaprizov.

Trass eit par gode moglegheiter til å avgjere i forlenginga for Wild, enda det til slutt med tap då Ryan O'Reilly skåra sitt andre mål for dagen for Blues og avgjorde kampen.

Laga spelte òg mot kvarandre natt til torsdag, då Blues vann 4–3 i ordinær tid. Natt til søndag møtest laga igjen til ein tredje kamp på rad i Minnesota.

Zuccarello fekk 19 minutt og 56 sekund på isen og hadde to skot på mål, men klarte ikkje å bidra med verken mål eller målgivande pasning.

Wild beheld 3.-plassen i avdeling vest og har allereie sikra seg plass i sluttspelet. Laget har igjen sju kampar i grunnspelet, som blir avslutta 13.- og 14. mai med to nye kampar mot Blues.

