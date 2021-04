sport

– Det som er klart, er at familien og eg flyttar heim i slutten av juni. Eg veit ikkje om eg spelar fotball neste sesong. Vil kroppen tillate det? Har eg lyst? Og går det for dei heime? Det er mykje som skal klaffe om eg tek eitt år til.

Det seier Norwich-spelar Tettey til NTB. Slik det ser ut no, har han igjen to seriekampar med Norwich i den engelske meisterskapsserien før han flyttar heim og startar eit nytt liv.

Men han innrømmer at han ikkje har lukka døra heilt om noko forlokkande kjem på bordet.

– Om eit tilbod skulle komme og kona seier «gjer det», må eg ta ein prat med meg sjølv om det er noko eg vil gjere. Det beste hadde vore om nokon hadde tilbode meg ein jobb innanfor fotballen, utan å spele sjølv. Det hadde eg sagt ja takk til, seier han og ler.

– Det er kona som er sjefen. Ho bestemmer. Eg har bestemt ei stund no, så no er det ikkje lenger opp til meg. Eg har nok med å gjere kona «happy» framover, seier han og ler igjen.

Lite speletid

Norwich har allereie rykt opp til Premier League, men klubben treng to poeng på dei to siste kampane for å vere heilt sikker på å vinne meisterskapsserien.

Tettey har, med dei 261 kampane sine for klubben, spelt fleire kampar enn nokon annan utlending i historia til klubben. Men i motsetning til tidlegare sesongar har det vore lite speletid denne sesongen – 362 minutt av totalt 3960 moglege.

Til samanlikning har han spelt over 1900 minutt i seks strake sesongar før denne.

– Det har vore rart med så lite speletid, det er ikkje noko å leggje skjul på. Men så lenge laget gjer det bra, forstår eg kvifor eg ikkje har fått spele så mykje. Eg får ikkje noko spesialbehandling, sjølv om eg har vore her lenge, seier han.

Både på starten og slutten av sesongen har Tettey knapt spelt, men frå 24. november til 12. desember starta han fire av seks kampar. Fasit på dei seks kampane var fire sigrar, éin uavgjort og eitt tap.

– Det var ein del av spelarane føre meg i køen på midten som sleit med skadar, så då fekk eg tillit. Så kom dei som har spelt bra tilbake, og då var eg bak igjen i køen. Det skjønte eg, og det var greitt, seier trønderen.

Mange høgdepunkt

Uansett kan 35-åringen sjå tilbake på ein lang og innhaldsrik karriere. Etter gjennombrotet i Rosenborg i 2006, tre år etter at han som 16-åring debuterte på A-laget, har Tettey vore tre år i Rennes i Frankrike og no ni år i England. Han sit igjen med mange gode minne.

– Eg trur nok det kulaste var å spele kvalifiseringsfinale i 2015 på Wembley. Det var heilt rått, med 90.000 tilskodarar og den ramma rundt kampen. Og at vi vann hjelpte jo på, seier han.

– Elles var det jo eit eventyr å spele Premier League så mange sesongar. Å spele borte mot Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham … Den nye arenaen til Tottenham er heilt sjuk.

– Om dei to neste kampane er dine to siste, kva sit du igjen med?

– Eg tenkjer «wow, det er ikkje mange som kjem til å ha dei opplevingane eg har hatt». Eg har spelt fotball på topp, topp nivå, i mange år. Det har vore mange kule stadion rundt omkring og mange gode lag og spelarar. Det har vore veldig, veldig gøy.

