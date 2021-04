Vålerenga-trenar fekk ulike testsvar – seks plasserte i viruskarantene

sport

Majgaard Jensen trenar kvinnelaget til Oslo-klubben, og det er Vålerenga sjølv som opplyser om karantenesituasjonen som er oppstått.

Trenaren skal onsdag morgon ha vorte informert om at virustesten han tok måndag var positiv. Same dag tok han ny test. Den kom tilbake med negativt resultat, ifølgje klubben.

Majgaard Jensen skal òg ha testa seg fredagen før. Då var testen òg negativt. Alle testane var av typen PCR.

«Jack har ingen symptomer på covid-19 og har heller ikke vært sammen med noen med påvist smitte. I tråd med gjeldende smitteverntiltak holder han seg likevel i isolasjon hjemme i Sverige», skriv Vålerenga.

Klubben opplyser vidare at han sidan onsdag hatt løpande dialog med kommunen, helsestyresmaktene og Norges Fotballforbund (NFF). Det har enda med at to spelarar og fire personar i støtteapparatet er definerte som nærkontaktar og må i karantene i åtte dagar.

Resten av spelartroppen er ikkje definert som nærkontaktar, men har alle testa seg og levert negative prøvar.

Spelarane som ikkje er pålagde karantene kan trene som normalt.

Etter samtaler mellom Norges Fotballforbund og klubbane vil den oppsette treningskampen mellom Vålerenga og Lyn blir spelt som planlagd laurdag.

(©NPK)