9.500 tilskodarar kan få sjå europaligafinalen frå tribunen

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) offentleggjorde måndag publikumsplanane sine for finalekampen onsdag 26. mai.

Dei lokale styresmaktene i Gdansk skal ha gitt klarsignal til at tribunane kan fyllast opp med inntil 9.500 tilskodarar. Det er 25 prosent av den totale kapasiteten ved arenaen.

Finalen kan bli ein heilengelsk affære mellom Solskjær og Manchester United og Martin Ødegaard og Arsenal. United slo Roma 6–2 i den første av to semifinalar og har svært gode sjansar for avansement. Arsenal tapte på si side 1–2 borte mot den spanske klubben Villarreal, noko som gir eit akseptabelt utgangspunkt før heimekampen.

Det blir lagt opp til at utanlandske supporterar skal sleppe inn under finalekampen i Gdansk. Ifølgje Uefa får kvar av finalistane tildelt 2.000 billettar, medan eit tilsvarande tal blir lagt ut for sal til allmenta.

Dei resterande billettane går til kommersielle partnarar, TV-selskap og nasjonale forbund.

– Supporterar frå utlandet må overhalde restriksjonane som gjeld for grensepasseringar, all den tid det ikkje vil bli gitt nokon unntak for billettinnehavarar, heiter det i ei fråsegn frå Uefa.

Fans som kjem til Gdansk kan òg komme til å måtte leggje fram bevis på ein negativ covid-19-test eller på at dei er vaksinerte mot koronaviruset.

Kamparenaen i Polen skulle ha vore arrangør for europaligafinalen for eitt år sidan, men då vart oppgjeret flytta som følgje av pandemien.

