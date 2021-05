Dortmund-sjef om Haaland-rykta: – Vi kjenner Raiola

sport

Spekulasjonane rundt Haalands klubbframtid held fram med uforminska styrke, og Kehl antydar at agenten hans Mino Raiola bidreg til det ved stadig å kommentere situasjonen til stjernespissen.

Frå Dortmund-hald har beskjeden heile vegen vore at ein ikkje ønskjer å selje Haaland. Raiola innrømmer at han har fått same beskjed, men så seint som laurdag uttalte agenten at Europas 14 største klubbar alle er interesserte i hente målmaskina frå Jæren.

– Vi kjenner Mino Raiola veldig godt. Det er derfor desse utsegnene frå han ikkje overraskar oss, eigentleg, seier Kehl til tyske Sport1.

– Vi er ikkje naive, og vi veit at vi snakkar om den sannsynlegvis mest «hypa» spissen i verda. Og vi veit òg at spekulasjonane ikkje vil ta slutt, legg den tidlegare Dortmund-spelaren til.

Kehl føler seg trygg på at Haaland held fram i klubben òg kommande haust. Han har kontrakt med Dortmund til sommaren 2024, og det finst ingen utkjøpsklausul for spissen som kan utløysast i år.

– Eg forventar at Erling speler i Borussia Dortmund neste sesong. Han er fullstendig dedikert. Eg treffer han kvar dag, og eg kan seie at han identifiserer seg fullstendig med klubben, seier lagsjefen.

Dortmund ligg på 5.-plass i 1. Bundesliga og risikerer å gå glipp av Champions League-spel neste sesong. Det vil bety eit inntektsfall som kan tvinge klubben til å selje stjernespelarar, men ambisjonen er altså å behalde Haaland.

(©NPK)