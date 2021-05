Kontroversiell kinesisk toppsymjar har fått nytt OL-håp

sport

Det kinesiske symjeforbundet uttalte måndag at Sun som regjerande verdsmeister har rett til å konkurrere i Tokyo. Beskjeden kjem samtidig som Sun førebur seg for ein ny omgang i Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS).

Sun vart i fjor dømd til åtte års utestenging for brot på dopingreglane. CAS-dommen vart i desember oppheva av den sveitsiske høgsteretten.

Den mangedoble VM- og OL-gullmedaljevinnaren vart først dømd etter at han nekta å la seg teste. Etter at han omsider lét seg teste, øydela nokon i støtteapparatet hans eit prøveglas då han fekk besøk av dopingkontrollørar i 2018.

Sun har påstått at dopingkontrollørane ikkje identifiserte seg på rett måte.

Den sveitsiske høgsteretten oppheva dommen i CAS fordi det vart stilt spørsmål ved integriteten til leiaren av dommarpanelet i CAS, Franco Frattini. Saka skal opp igjen i domstolen frå 24. til 28. mai med eit nytt dommarpanel.

Yang tok VM-gull på 200 og 400 meter fri i Sør-Korea, og dermed skal han, ifølgje det kinesiske symjeforbundet, vere kvalifisert til OL.

(©NPK)