Langrennssjef Bjervig: – Vi må tore å vere meir opne

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet er tett på mange av prosessane som går fram mot den digitale FIS-kongressen i slutten av mai.

– Det skjer mykje. Det er sett ned mange arbeidsgrupper i langrenn. Det blir jobba med alt frå rennkalender til rekruttering og konkurranseprogram, seier Bjervig til NTB.

Bjervig og kollega Ulf Morten Aune i skiforbundet sit begge i to nedsette arbeidsgrupper som skal jobbe heilt fram til kongressen startar.

Det er lenge sidan det har vore fleire tema på teiknebrettet etter ein sesong enn det har vore sist sesong. Noreg-dominansen er berre eitt av temaa. Merksemd, internasjonal breidde og økonomi er andre som er på dagsordenen.

Færre destinasjonar

I sesongen som var, skjedde det fleire gonger at somme nasjonar måtte stå over verdscuprenn på grunn av mangel på pengar i reisebudsjettet. Dette er ei utvikling som på sikt er kompromitterande for idretten. Langrenn er som alle andre idrettar avhengig av å ha med dei beste.

– Eg føler ikkje at det er noka krise i langrenn, men vi er nøydde til å gjere nokre endringar og tilpassingar. Ressursbruken må takast ned. Det gjeld for reising, som kanskje er den dyraste biten. Vi må bli flinkare til å liggje på éin stad, og det må bli færre destinasjonar der vi arrangerer skirenn. Det stemmer ikkje at eg vil fjerne Kollen, eg meiner det er viktig at vi beheld klassikarane, men det kan hende at vi ikkje kan ha så mange renn i Noreg som vi har hatt, det kan hende at vi må gi frå oss noko for å få den kalenderen til å gå opp.

Bjervig seier òg at måten støtteapparata er organiserte vert vurdert. Kor mykje ressursar blir det til dømes lagt ned i skismørjing? Det er dei i miljøet som meiner at dei har tapt på førehand, fordi Noreg har eit støtteapparat dei sjølv berre kan drøyme om.

Eit anna stridsspørsmål er lengda på renna som skal gåast.

– Dei svenske jentene meiner at konkurranseprogrammet bør vere det same for begge kjønn. Andre er usamde i dette. Det er veldig mykje spennande som skjer, seier Bjervig.

Private lag?

Det er òg fleire som har teke til orde for at den såkalla landslagsmodellen må vrakast til fordel for private lag. Landslagsmodellen har i mange år vore sjølve fundamentet i norsk idrett.

– Det lèt seg sjølvsagt gjere, men utfordringa er korleis vi skal få til å finansiere opp rekruttering og breiddeidrett om vi flyttar alle stjernene ut av systemet og dei lever i si eiga verda. Dei fleste skinasjonane er bygde slik opp at ein får på veg oppover, og så gir ein når ein er på toppen. Det er den sosialdemokratiske måten å byggje idretten på. Eg har ikkje heilt klart å sjå for meg korleis det hadde gått om vi hadde gått for sykkelmodellen. Korleis vi skulle ha fått det til då?

Bjervig ønskjer uansett alle diskusjonane velkomne. Han meiner det tilseier at langrenn framleis har ein plass både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er bra med diskusjonar. Det skal vi vere sjeleglade for. Det er morosamt å følgje med, og det er mange gode diskusjonar. Eg og fleire i norsk langrenn må tore å vere meir opne og ikkje berre verne det vi har. Kanskje må vi tore å tenkje litt nytt, vi òg. Då er det moro at det kjem diskusjonar, og at vi må setje oss ned å tenkje på kva vi faktisk kan gjere og kva som kan endrast.

