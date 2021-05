Norway Cup ventar i det lengste med å avlyse

sport

– Vi ventar på dei nasjonale styresmaktene rundt gjenopninga, og etter det dei lokale opptrappingsplanane. Det var jo Oslo som avlyste Holmenkollen i år, og ikkje dei nasjonale styresmaktene, seier generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, til NTB.

Desse avgjerdene er venta å komme i andre veke av mai.

Det vart tidleg klart at Norway Cup i år ikkje kan spelast som ei internasjonal turnering. Men arrangøren har håp om ein nasjonal cup og har teke høgd for alle utfordringane det vil vere rundt smittevern.

Tapte pengar

I Norway Cup handlar det ikkje berre om å spele fotballkampar. Tilreisande lag skal både ete, sove og leve saman i den hektiske veka frå 31. juli til 7. august.

– Vi har lagt opp til felles måltid etter kampprogrammet der laga kjem inn og et ferdiglaga porsjonar. Så vil det bli desinfisert mellom kvar måltid, opplyser Trælvik.

– Det er likevel eit spørsmål om vi får lov til at laga kan sove i sovesalar. Vi har planlagt for fleire ulike utfall, seier han.

Norway Cup-sjefen opplyser at ein må bruke 5,5 millionar kroner på ekstra smitteverntiltak. Dette vil ein få dekt, men det er framleis spørsmålsteikn om alt frivillig arbeid vil bli kompensert.

I fjor fekk NC tilbake 70 prosent av utgiftene dei hadde, men måtte dekkje resten sjølv. Dermed gjekk ein på eit underskot.

– Lys i tunnelen

Trælvik snakkar derfor varmt om det frivillige, og at dei òg må påskjønnast. Norway Cup er ei stor bedrift, men det er det frivillige arbeidet som dei 1700 medlemmene i Bækkelaget legg ned, som er berebjelken.

Han trur at Kulturdepartementet og minister Abid Raja (V) har skjønt viktigheita av alt arbeidet medlemmene i Bækkelaget Sportsklubb legg ned.

Norway Cup vart arrangert for første gong i 1972, då med 420 lag og 8400 spelarar. Turneringa har vorte halden kvart år sidan 1972, med unntak av 1976, då klubben i staden arrangerte Oslo Cup i handball.

Av dei store barne- og ungdomsturneringane i fotball er Gothia Cup (i Sverige) allereie avlyst, medan Dana Cup (i Danmark) framleis har plan om å arrangere.

– Det er viktig at vi held lyset i tunnelen tent for klubbane der ute. Etter avlysinga i fjor har vi fått mange førespurnader frå lag rundt om i Noreg om at vi ikkje må avlyse også i år. Dette er viktig for å hindre fråfallet i dei klubbane, seier Trælvik.

